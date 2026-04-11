Трамп заявил, что сделка с Ираном сосредоточена на ядерном оружии и открытии Ормузского пролива

Миссия Artemis II успешно вернулась на Землю, капсула приводнилась в океане
Эксклюзив
10 апреля, 14:18 • 14102 просмотра
Идет ли война в Украине к завершению - мнение эксперта
Эксклюзив
10 апреля, 13:56 • 27230 просмотра
Доплаты за топливо в уже забронированных турах - можно ли избежать дополнительных расходов
10 апреля, 10:50 • 23967 просмотра
Теплеть начнет после Пасхи - синоптик
Эксклюзив
10 апреля, 10:35 • 29015 просмотра
Может ли один обвинительный приговор врачу привести к коллапсу всей медицинской системы - объясняют адвокаты
Эксклюзив
10 апреля, 09:36 • 40981 просмотра
Налоговая ловушка: как в Украине лизинг самолетов превращают в инструмент давления на авиабизнес
10 апреля, 08:57 • 20474 просмотра
Artemis II уже преодолела половину пути и должна приводниться на Земле - как это будетPhotoVideo
10 апреля, 08:34 • 18078 просмотра
В ЕС вступают в силу правила въезда по отпечаткам пальцев и фото - деталиVideo
10 апреля, 08:02 • 11726 просмотра
Украина ввела санкции против российских культурных пропагандистов в связи с участием рф в Венецианской биеннале
9 апреля, 21:18 • 36516 просмотра
Зеленский согласился на пасхальное перемирие, объявленное Путиным, заявив о готовности к "зеркальным шагам"
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В Донецкой области строят более 25 км антидроновой защиты - ФедоровVideo10 апреля, 15:44 • 4462 просмотра
Украинские военные поразили логистические хабы оккупантов и живую силу противника. В Генштабе раскрыли масштабы10 апреля, 16:00 • 12402 просмотра
Удар в 1000 км от линии фронта - ССО показали уникальные кадры поражения буровых платформ РФ на шельфе Каспийского моряVideo10 апреля, 16:52 • 10320 просмотра
Следующее заседание "Рамштайна" состоится 15 апреля. Украина и Германия согласовали приоритеты10 апреля, 17:41 • 3476 просмотра
Премьер Пакистана заявил о решающем моменте на фоне приближения переговоров между США и Ираном10 апреля, 18:29 • 4320 просмотра
Налоговая ловушка: как в Украине лизинг самолетов превращают в инструмент давления на авиабизнес
Эксклюзив
10 апреля, 09:36 • 40985 просмотра
Психология утреннего настроения, или как настроиться на продуктивность утром10 апреля, 09:10 • 32608 просмотра
Страстная пятница: день скорби, тишины и глубокого смысла10 апреля, 07:57 • 30478 просмотра
Наставничество для детей из интерната - как это работает и как стать наставником10 апреля, 07:34 • 35680 просмотра
В Киеве на месте памятника ленину хотят установить фонтан. Глава Института нацпамяти против и заявляет об опасностиPhoto9 апреля, 19:35 • 84550 просмотра
Зендея и Сидни Суини всколыхнули соцсети избеганием друг друга на красной дорожке - при чем тут Том ХолландVideo10 апреля, 11:22 • 15450 просмотра
Екатерина и Владимир Остапчуки объявили о переезде в Канаду10 апреля, 10:51 • 17272 просмотра
Куда пойти в Хмельницком – топ-7 мест для прогулок и отдыхаPhoto9 апреля, 10:07 • 54071 просмотра
Зендея и Сидни Суини поразили контрастными платьями на премьере нового сезона "Эйфории"Video8 апреля, 08:35 • 35574 просмотра
Канье Уэсту запретили въезд в Британию и отменили фестиваль Wireless7 апреля, 17:09 • 38767 просмотра
Трамп заявил, что сделка с Ираном сосредоточена на ядерном оружии и открытии Ормузского пролива

Киев • УНН

 • 280 просмотра

Дональд Трамп заявил о приоритете ядерного разоружения Ирана и открытии Ормузского пролива. Делегация США уже отправилась в Пакистан для переговоров.

Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с Ираном направлены прежде всего на недопущение получения Тегераном ядерного оружия. Об этом он сказал во время выступления, пишет УНН со ссылкой на CNN.

Детали

По словам президента, вопрос открытия Ормузского пролива также входит в договоренности, однако он ожидает, что это произойдет без дополнительных условий.

Никакого ядерного оружия. Это 99%

– подчеркнул Трамп, комментируя главную цель переговоров.

Он также выразил уверенность, что проход через пролив возобновится в ближайшее время.

Трамп заявил об "отсутствии козырей" у Ирана перед переговорами10.04.26, 20:05 • 2234 просмотра

Я думаю, что это произойдет довольно быстро. А если нет, мы сможем завершить это так или иначе

– заявил президент.

Трамп отметил, что американская делегация во главе с вице-президентом Джей Ди Вэнсом уже направляется в Пакистан для переговоров с Ираном.

Да, но это откроется автоматически

– сказал Трамп об Ормузском проливе, добавив, что ожидает его открытия "довольно скоро".

В течение 24 часов станет ясно, удалось ли договориться с Ираном - Трамп10.04.26, 20:15 • 2334 просмотра

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Ядерное оружие
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Пакистан
Иран