Трамп заявил, что сделка с Ираном сосредоточена на ядерном оружии и открытии Ормузского пролива
Киев • УНН
Дональд Трамп заявил о приоритете ядерного разоружения Ирана и открытии Ормузского пролива. Делегация США уже отправилась в Пакистан для переговоров.
Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с Ираном направлены прежде всего на недопущение получения Тегераном ядерного оружия. Об этом он сказал во время выступления, пишет УНН со ссылкой на CNN.
Детали
По словам президента, вопрос открытия Ормузского пролива также входит в договоренности, однако он ожидает, что это произойдет без дополнительных условий.
Никакого ядерного оружия. Это 99%
Он также выразил уверенность, что проход через пролив возобновится в ближайшее время.
Я думаю, что это произойдет довольно быстро. А если нет, мы сможем завершить это так или иначе
Трамп отметил, что американская делегация во главе с вице-президентом Джей Ди Вэнсом уже направляется в Пакистан для переговоров с Ираном.
Да, но это откроется автоматически
