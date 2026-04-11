Трамп заявил, что сделка с Ираном сосредоточена на ядерном оружии и открытии Ормузского пролива

Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с Ираном направлены прежде всего на недопущение получения Тегераном ядерного оружия. Об этом он сказал во время выступления, пишет УНН со ссылкой на CNN.

По словам президента, вопрос открытия Ормузского пролива также входит в договоренности, однако он ожидает, что это произойдет без дополнительных условий.

Он также выразил уверенность, что проход через пролив возобновится в ближайшее время.

Я думаю, что это произойдет довольно быстро. А если нет, мы сможем завершить это так или иначе