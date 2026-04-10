Трамп заявил об "отсутствии козырей" у Ирана перед переговорами

Президент США Дональд Трамп сегодня днем в своем сообщении в социальных сетях заявил, что у Ирана "нет козырей" накануне мирных переговоров в Пакистане, передает УНН.

Иранцы, кажется, не осознают, что у них нет козырей, кроме краткосрочного шантажа всего мира путем использования международных водных путей. Единственная причина, почему они живы сегодня, — это переговоры! - написал Трамп в Truth Social.

Венс отправился в Пакистан для переговоров с Ираном

Напомним

В ночь на 8 апреля президент США Дональд Трамп объявил о приостановке атак на Иран на две недели.

Иран и Израиль вслед за США согласились на двухнедельное прекращение огня.