Трамп заявил об "отсутствии козырей" у Ирана перед переговорами
Киев • УНН
Президент США назвал переговоры единственной причиной выживания Ирана. Стороны ранее согласились на двухнедельное прекращение огня перед встречей в Пакистане.
Президент США Дональд Трамп сегодня днем в своем сообщении в социальных сетях заявил, что у Ирана "нет козырей" накануне мирных переговоров в Пакистане, передает УНН.
Иранцы, кажется, не осознают, что у них нет козырей, кроме краткосрочного шантажа всего мира путем использования международных водных путей. Единственная причина, почему они живы сегодня, — это переговоры!
Напомним
В ночь на 8 апреля президент США Дональд Трамп объявил о приостановке атак на Иран на две недели.
Иран и Израиль вслед за США согласились на двухнедельное прекращение огня.