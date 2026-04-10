В течение 24 часов станет ясно, удалось ли договориться с Ираном - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что результат переговоров с Ираном станет понятен уже в ближайшее время – в течение суток. Об этом он сказал в интервью New York Post, передает УНН.

Детали

По словам Трампа, нынешние переговоры являются ключевыми для определения дальнейшего развития ситуации – либо стороны достигнут договоренностей, либо конфликт может обостриться.

Мы узнаем примерно через 24 часа. Мы очень скоро будем знать, успешны ли эти переговоры - заявил он.

В то же время президент США подчеркнул, что американские военные уже готовятся к возможному негативному сценарию. В частности, по его словам, военные корабли США перевооружаются современными системами вооружения.

Мы загружаем корабли лучшими боеприпасами, лучшим оружием. И если соглашения не будет – мы их используем очень эффективно - добавил Трамп.

Переговоры по урегулированию после объявленного перемирия должны состояться в Исламабаде. Среди ключевых вопросов – передача Ираном запасов обогащенного урана, открытие Ормузского пролива для международного судоходства и ограничение ракетной программы.

Трамп также выразил сомнение относительно позиции Тегерана, отметив, что заявления иранской стороны часто противоречат друг другу.

