В течение 24 часов станет ясно, удалось ли договориться с Ираном - Трамп

Идет ли война в Украине к завершению - мнение эксперта
Доплаты за топливо в уже забронированных турах - можно ли избежать дополнительных расходов
Теплеть начнет после Пасхи - синоптик
Может ли один обвинительный приговор врачу привести к коллапсу всей медицинской системы - объясняют адвокаты
Налоговая ловушка: как в Украине лизинг самолетов превращают в инструмент давления на авиабизнес
Artemis II уже преодолела половину пути и должна приводниться на Земле - как это будетPhotoVideo
В ЕС вступают в силу правила въезда по отпечаткам пальцев и фото - деталиVideo
Украина ввела санкции против российских культурных пропагандистов в связи с участием рф в Венецианской биеннале
Зеленский согласился на пасхальное перемирие, объявленное Путиным, заявив о готовности к "зеркальным шагам"
В Киеве на месте памятника ленину хотят установить фонтан. Глава Института нацпамяти против и заявляет об опасностиPhoto
Страстная пятница: день скорби, тишины и глубокого смысла10 апреля, 07:57 • 25601 просмотра
Психология утреннего настроения, или как настроиться на продуктивность утром10 апреля, 09:10 • 24965 просмотра
Екатерина и Владимир Остапчуки объявили о переезде в Канаду10 апреля, 10:51 • 11506 просмотра
Зендея и Сидни Суини всколыхнули соцсети избеганием друг друга на красной дорожке - при чем тут Том ХолландVideo10 апреля, 11:22 • 8744 просмотра
Зеленский предупредил мир о новом блицкриге путина и угрозе раскола украинской нации10 апреля, 11:39 • 14121 просмотра
Психология утреннего настроения, или как настроиться на продуктивность утром10 апреля, 09:10 • 25323 просмотра
Страстная пятница: день скорби, тишины и глубокого смысла10 апреля, 07:57 • 25951 просмотра
Наставничество для детей из интерната - как это работает и как стать наставником10 апреля, 07:34 • 31555 просмотра
В Киеве на месте памятника ленину хотят установить фонтан. Глава Института нацпамяти против и заявляет об опасностиPhoto9 апреля, 19:35 • 79743 просмотра
Зендея и Сидни Суини всколыхнули соцсети избеганием друг друга на красной дорожке - при чем тут Том ХолландVideo10 апреля, 11:22 • 9164 просмотра
Екатерина и Владимир Остапчуки объявили о переезде в Канаду10 апреля, 10:51 • 11717 просмотра
Куда пойти в Хмельницком – топ-7 мест для прогулок и отдыхаPhoto9 апреля, 10:07 • 52057 просмотра
Зендея и Сидни Суини поразили контрастными платьями на премьере нового сезона "Эйфории"Video8 апреля, 08:35 • 34133 просмотра
Канье Уэсту запретили въезд в Британию и отменили фестиваль Wireless7 апреля, 17:09 • 37401 просмотра
В течение 24 часов станет ясно, удалось ли договориться с Ираном - Трамп

Киев • УНН

 • 558 просмотра

Дональд Трамп ожидает результатов переговоров в течение 24 часов. В случае провала США готовы применить современное вооружение на развернутых кораблях.

Президент США Дональд Трамп заявил, что результат переговоров с Ираном станет понятен уже в ближайшее время – в течение суток. Об этом он сказал в интервью New York Post, передает УНН.

Детали

По словам Трампа, нынешние переговоры являются ключевыми для определения дальнейшего развития ситуации – либо стороны достигнут договоренностей, либо конфликт может обостриться.

Мы узнаем примерно через 24 часа. Мы очень скоро будем знать, успешны ли эти переговоры

- заявил он.

В то же время президент США подчеркнул, что американские военные уже готовятся к возможному негативному сценарию. В частности, по его словам, военные корабли США перевооружаются современными системами вооружения.

Мы загружаем корабли лучшими боеприпасами, лучшим оружием. И если соглашения не будет – мы их используем очень эффективно

- добавил Трамп.

Переговоры по урегулированию после объявленного перемирия должны состояться в Исламабаде. Среди ключевых вопросов – передача Ираном запасов обогащенного урана, открытие Ормузского пролива для международного судоходства и ограничение ракетной программы.

Трамп также выразил сомнение относительно позиции Тегерана, отметив, что заявления иранской стороны часто противоречат друг другу.

Венс станет самым высокопоставленным чиновником США, который примет участие в переговорах по Ирану за последние десятилетия - СМИ10.04.26, 18:25 • 1348 просмотров

Андрей Тимощенков

ПолитикаНовости Мира
Ядерное оружие
Исламабад
Дональд Трамп
Тегеран
Соединённые Штаты
Иран