Трамп заявил, что Путин "испытывает давление" и хочет завершить войну в Украине
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп заявил, что российский диктатор Владимир Путин испытывает давление и хочет закончить войну. Трамп считает, что завершение войны ближе, чем люди представляют.
Президент США Дональд Трамп заявил, что российский диктатор Владимир Путин «испытывает давление» и хочет закончить войну в Украине, а также добавил — «все ближе к завершению, чем люди себе представляют», передает УНН.
Я думаю, что он (Путин — ред.) все-таки испытывает давление. Эм, он хочет закончить это, и Украина хочет закончить это, и мы ведем переговоры, и посмотрим, сможем ли мы это прекратить. Это ужасная вещь
Трамп встретится с Зеленским во время саммита НАТО в Турции - СМИ 05.07.26, 22:44 • 4022 просмотра
Президент США напомнил, что «закончил восемь войн», и эта, по его мнению, должна была быть легче, потому что он знает обоих лидеров.
Большинство других лидеров я не знал. Я имел дело с Индией, Пакистаном, другими странами, где все могло закончиться очень плохо — ядерным конфликтом. Там все шло к ядерной войне, могло погибнуть... как сказал премьер-министр Пакистана, могло погибнуть 40 миллионов, 40 миллионов человек, а может и 50 миллионов. Они сбили 11 самолетов, конфликт полыхал четыре дня, и я его остановил. Я это сделал, но что касается этой ситуации (в Украине) — я думаю, что мы гораздо ближе (к завершению), чем люди себе представляют. И президент Путин хочет, чтобы это закончилось, я скажу вам это со всей уверенностью, у нас был хороший разговор. И президент Зеленский на самом деле тоже хочет, чтобы это закончилось прямо сейчас. Мы собираемся на саммит НАТО, будем говорить об этом, и мы думаем, что сможем... Я думаю, мы сможем это прекратить. Это ужасная ситуация
Есть реальная перспектива завершить эту войну, и решимость США имеет ключевое значение — Зеленский после разговора с Трампом04.07.26, 23:00 • 10101 просмотр
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Президент США добавил, что за месяц на фронте два месяца назад погибли 25 тыс. человек
25 000 человек погибли за один месяц — солдат. А прошлый месяц вообще стал рекордным: 36 000 человек погибли за один месяц. Молодые солдаты, они идут на войну и гибнут еще... еще до первых выходных. Это все технологии дронов - резюмировал Трамп.
Напомним
Как сообщили в Воздушных силах, рф атаковала 68 ракетами, в том числе 6-ю типа «Циркон» и 23 баллистическими, и 351 дроном, обезврежено 37 ракет, без «Цирконов» и баллистики, и 326 беспилотников.