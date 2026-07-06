Трамп заявил, что Путин "испытывает давление" и хочет завершить войну в Украине

$44.570.2351.020.06
ukenru
Эксклюзив
15:29 • 2352 просмотра
Patriot на грани - есть ли у Киева ответ на рекордные баллистические атаки россии
Эксклюзив
14:05 • 9650 просмотра
Удары по украинским АЗС - россия хочет создать логистический коллапс в прифронтовых областях
13:15 • 13347 просмотра
В Украине направили дополнительные 8,3 млн гривен на сектор безопасности и обороны
13:14 • 13919 просмотра
"Омский НПЗ встречает новый FP-1": Генштаб подтвердил поражение крупнейшего нефтеперерабатывающего завода России за 2500 км от границы УкраиныVideo
6 июля, 09:47 • 17604 просмотра
Детонация в Вишневом после атаки РФ уже не наблюдается - ГСЧС
6 июля, 09:34 • 27319 просмотра
Украина инициирует экстренное заседание Совбеза ООН в связи с массированными атаками рф
6 июля, 07:49 • 32849 просмотра
Массированный удар рф по Киеву и области: 14 погибших, более 500 эвакуированных в ВишневомPhotoVideo
6 июля, 07:26 • 38213 просмотра
Зеленский: российскую баллистику не удалось сбить из-за недостаточных поставок ракет-перехватчиков
6 июля, 05:59 • 36977 просмотра
37 из 68 российских ракет и 326 из 351 дрона обезврежены за ночь, есть попадания баллистики
6 июля, 05:15 • 33505 просмотра
В Киеве российская атака унесла жизни уже 10 человекPhotoVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+20°
1м/с
56%
742мм
Популярные новости
В Вишневом под Киевом продолжается пожар после ракетного удара рф, эвакуируют людей - Зеленский6 июля, 07:25 • 20551 просмотра
В Воздушных силах предупредили украинцев о возможном новом массированном ударе рф6 июля, 08:33 • 41103 просмотра
В Вишневом пожар от удара рф на складах, тех из 500 эвакуированных, кто не может вернуться, расселят - ОВАPhoto6 июля, 09:12 • 11170 просмотра
"Мадьяр" показал кадры поражения двух танкеров с топливом и нефтебазы в КрымуVideo11:34 • 16077 просмотра
Зачем нужны пищевые дрожжи и как правильно добавлять их в рацион14:38 • 7030 просмотра
публикации
Зачем нужны пищевые дрожжи и как правильно добавлять их в рацион14:38 • 7284 просмотра
Разрешение на экспорт украинского вооружения открывает возможности для кооперации с европейскими производителями - CEO Fire Point5 июля, 12:44 • 105761 просмотра
Когда сажать, чем подкармливать и как обрезать крыжовник: полная инструкция для дачниковPhoto4 июля, 15:18 • 100815 просмотра
Куда пойти в Киеве на выходных 4-5 июляPhoto3 июля, 16:05 • 106931 просмотра
Криминальное давление на авиакомпании: Украина может остаться без стратегической отрасли
Эксклюзив
3 июля, 12:42 • 122987 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Денис Штилерман
Ирина Терех
Марьяна Безуглая
Шакира
Актуальные места
Украина
Брянская область
Курская область
Николаевская область
Сумская область
Реклама
УНН Lite
Между Букингемским дворцом и командой принца Гарри возник спор по поводу его остановки во дворце14:04 • 4950 просмотра
Принцесса Уэльская поделилась семейными фото после изнурительного горного испытанияPhoto6 июля, 00:01 • 59045 просмотра
У Трампа попытались потролить Тейлор Свифт на фоне её свадьбы - СМИPhoto4 июля, 11:11 • 68965 просмотра
Эмпайр-Стейт-Билдинг подсветили в честь свадьбы Тейлор Свифт и Трэвиса КелсиVideo4 июля, 07:24 • 61484 просмотра
Тейлор Свифт и Трэвис Келси поженились в Мэдисон-сквер-гарденVideo4 июля, 05:34 • 58858 просмотра
Актуальное
Техника
FIFA (серия видеоигр)
Отопление
IPad Pro
Социальная сеть

Трамп заявил, что Путин "испытывает давление" и хочет завершить войну в Украине

Киев • УНН

 • 2204 просмотра

Президент США Дональд Трамп заявил, что российский диктатор Владимир Путин испытывает давление и хочет закончить войну. Трамп считает, что завершение войны ближе, чем люди представляют.

Трамп заявил, что Путин "испытывает давление" и хочет завершить войну в Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что российский диктатор Владимир Путин «испытывает давление» и хочет закончить войну в Украине, а также добавил — «все ближе к завершению, чем люди себе представляют», передает УНН.

Я думаю, что он (Путин — ред.) все-таки испытывает давление. Эм, он хочет закончить это, и Украина хочет закончить это, и мы ведем переговоры, и посмотрим, сможем ли мы это прекратить. Это ужасная вещь 

- заявил Трамп журналистам в Белом доме.

Трамп встретится с Зеленским во время саммита НАТО в Турции - СМИ 05.07.26, 22:44 • 4022 просмотра

Президент США напомнил, что «закончил восемь войн», и эта, по его мнению, должна была быть легче, потому что он знает обоих лидеров.

Большинство других лидеров я не знал. Я имел дело с Индией, Пакистаном, другими странами, где все могло закончиться очень плохо — ядерным конфликтом. Там все шло к ядерной войне, могло погибнуть... как сказал премьер-министр Пакистана, могло погибнуть 40 миллионов, 40 миллионов человек, а может и 50 миллионов. Они сбили 11 самолетов, конфликт полыхал четыре дня, и я его остановил. Я это сделал, но что касается этой ситуации (в Украине) — я думаю, что мы гораздо ближе (к завершению), чем люди себе представляют. И президент Путин хочет, чтобы это закончилось, я скажу вам это со всей уверенностью, у нас был хороший разговор. И президент Зеленский на самом деле тоже хочет, чтобы это закончилось прямо сейчас. Мы собираемся на саммит НАТО, будем говорить об этом, и мы думаем, что сможем... Я думаю, мы сможем это прекратить. Это ужасная ситуация 

- подчеркнул Трамп.

Есть реальная перспектива завершить эту войну, и решимость США имеет ключевое значение — Зеленский после разговора с Трампом04.07.26, 23:00 • 10101 просмотр

Добавим

Президент США добавил, что за месяц на фронте два месяца назад погибли 25 тыс. человек

25 000 человек погибли за один месяц — солдат. А прошлый месяц вообще стал рекордным: 36 000 человек погибли за один месяц. Молодые солдаты, они идут на войну и гибнут еще... еще до первых выходных. Это все технологии дронов - резюмировал Трамп.

Напомним

Как сообщили в Воздушных силах, рф атаковала 68 ракетами, в том числе 6-ю типа «Циркон» и 23 баллистическими, и 351 дроном, обезврежено 37 ракет, без «Цирконов» и баллистики, и 326 беспилотников.

Антонина Туманова

Война в УкраинеПолитика