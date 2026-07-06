Трамп заявил, что Путин "испытывает давление" и хочет завершить войну в Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что российский диктатор Владимир Путин «испытывает давление» и хочет закончить войну в Украине, а также добавил — «все ближе к завершению, чем люди себе представляют», передает УНН.

Трамп встретится с Зеленским во время саммита НАТО в Турции - СМИ

Президент США напомнил, что «закончил восемь войн», и эта, по его мнению, должна была быть легче, потому что он знает обоих лидеров.

Большинство других лидеров я не знал. Я имел дело с Индией, Пакистаном, другими странами, где все могло закончиться очень плохо — ядерным конфликтом. Там все шло к ядерной войне, могло погибнуть... как сказал премьер-министр Пакистана, могло погибнуть 40 миллионов, 40 миллионов человек, а может и 50 миллионов. Они сбили 11 самолетов, конфликт полыхал четыре дня, и я его остановил. Я это сделал, но что касается этой ситуации (в Украине) — я думаю, что мы гораздо ближе (к завершению), чем люди себе представляют. И президент Путин хочет, чтобы это закончилось, я скажу вам это со всей уверенностью, у нас был хороший разговор. И президент Зеленский на самом деле тоже хочет, чтобы это закончилось прямо сейчас. Мы собираемся на саммит НАТО, будем говорить об этом, и мы думаем, что сможем... Я думаю, мы сможем это прекратить. Это ужасная ситуация