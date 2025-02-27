Трамп: Завтра у нас будет замечательная встреча с Зеленским
Киев • УНН
Трамп объявил о запланированной встрече с Зеленским завтра в 18:00 по киевскому времени. Он отказался комментировать свое предыдущее высказывание о «диктаторе» и подчеркнул хорошие отношения с Украиной.
Президент США Дональд Трамп заявил, что завтра в 18:00 по киевскому времени планирует встретиться с Президентом Украины Владимиром Зеленским, однако уклонился от вопроса, извинится ли он перед Зеленским за "диктатора", передает УНН.
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"Завтра у нас будет замечательная встреча, она будет в 11 часов (18:00 по Киеву - ред.). Я думаю, что она будет замечательной", - сказал Трамп.
В то же время он уклонился от вопроса, извинится ли он перед Зеленским за то, что назвал украинского Президента диктатором.
"Мы очень хорошие отношения имеем, у меня есть много уважения. Мы отдали им много денег, много оружия, но они сражались очень храбро", - добавил Трамп.
Напомним
Президент США Дональд Трамп отрицает, что называл Президента Украины Владимира Зеленского диктатором. Об этом он сказал в Овальном кабинете, отвечая на вопрос, до сих пор ли считает украинского лидера "диктатором"
Трамп ответил, до сих пор ли считает Зеленского "диктатором"27.02.25, 20:40 • 15851 просмотр