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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Трамп: Завтра у нас будет замечательная встреча с Зеленским

Трамп: Завтра у нас будет замечательная встреча с Зеленским

Киев  •  УНН

 • 2943 просмотра

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Трамп объявил о запланированной встрече с Зеленским завтра в 18:00 по киевскому времени. Он отказался комментировать свое предыдущее высказывание о «диктаторе» и подчеркнул хорошие отношения с Украиной.

Президент США Дональд Трамп заявил, что завтра в 18:00 по киевскому времени планирует встретиться с Президентом Украины Владимиром Зеленским, однако уклонился от вопроса, извинится ли он перед Зеленским за "диктатора", передает УНН.

Детали

"Завтра у нас будет замечательная встреча, она будет в 11 часов (18:00 по Киеву - ред.). Я думаю, что она будет замечательной", - сказал Трамп.

В то же время он уклонился от вопроса, извинится ли он перед Зеленским за то, что назвал украинского Президента диктатором.

"Мы очень хорошие отношения имеем, у меня есть много уважения. Мы отдали им много денег, много оружия, но они сражались очень храбро", - добавил Трамп.

Напомним

Президент США Дональд Трамп отрицает, что называл Президента Украины Владимира Зеленского диктатором. Об этом он сказал в Овальном кабинете, отвечая на вопрос, до сих пор ли считает украинского лидера "диктатором"

Трамп ответил, до сих пор ли считает Зеленского "диктатором"27.02.25, 20:40 • 15851 просмотр

Павел Башинский

Павел Башинский

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