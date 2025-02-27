Трамп: Завтра в нас буде чудова зустріч із Зеленським

Президент США Дональд Трамп заявив, що завтра об 18:00 за київським часом планує зустрітися з Президентом України Володимиром Зеленським, проте ухилився від питання, чи вибачиться він перед Зеленським за "диктатора", передає УНН.

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"Завтра в нас буде чудова зустріч, вона буде об 11 годині (18:00 за Києвом - ред.). Я думаю, що вона буде чудовою", - сказав Трамп.

Водночас він ухилився від питання, чи вибачиться він перед Зеленським за те, що назвав українського Президента диктатором.

"Ми дуже добре стосунки маємо, в мене є багато поваги. Ми віддали їм багато грошей, багато зброї, але вони билися дуже хоробро", - додав Трамп.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп заперечив, що називав Президента України Володимира Зеленського диктатором. Про це він сказав в Овальному кабінеті, відповідаючи на питання, чи досі вважає українського лідера "диктатором"

Трамп відповів, чи досі вважає Зеленського "диктатором"