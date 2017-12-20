Трамп предложил Сенату кандидата на пост главы управления ядерной безопасности

На данный момент она возглавляет компанию Tier Tech International, которая предоставляет консалтинговые услуги в сфере безопасности. Гордон-Хэгерти также пять лет проработала в аппарате Совета национальной безопасности при администрации США.

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Кроме того, на утверждение Сената была направлена ​​кандидатура Андрее Томпсон - она ​​должна занять пост заместителя госсекретаря США по контролю над вооружениями. На данный момент она работает в отделе политического планирования Госдепартамента.

В Белом доме также решили окончательно утвердить Сюзан Торнтон помощником госсекретаря по делам Восточной Азии и Тихого океана. Сейчас она занимается ту же сферу, но в статусе исполняющего обязанности.

Напомним, Белый Дом обнародовал обновленную Стратегию национальной безопасности США , обозначающий глобальные угрозы, крупнейшими из которых признан РФ и Китай.