Трамп предложил Сенату кандидата на пост главы управления ядерной безопасности
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. Президент США Дональд Трамп внес во вторник в Сенат кандидатуру Лизы Гордон-Хэгерти на пост руководителя Национального управления ядерной безопасности при министерстве энергетики, которая также занимает должность заместителя председателя этого ведомства. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома, передает УНН.
На данный момент она возглавляет компанию Tier Tech International, которая предоставляет консалтинговые услуги в сфере безопасности. Гордон-Хэгерти также пять лет проработала в аппарате Совета национальной безопасности при администрации США.
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Кроме того, на утверждение Сената была направлена кандидатура Андрее Томпсон - она должна занять пост заместителя госсекретаря США по контролю над вооружениями. На данный момент она работает в отделе политического планирования Госдепартамента.
В Белом доме также решили окончательно утвердить Сюзан Торнтон помощником госсекретаря по делам Восточной Азии и Тихого океана. Сейчас она занимается ту же сферу, но в статусе исполняющего обязанности.
Напомним, Белый Дом обнародовал обновленную Стратегию национальной безопасности США , обозначающий глобальные угрозы, крупнейшими из которых признан РФ и Китай.