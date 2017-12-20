Трамп предложил Сенату кандидата на пост главы управления ядерной безопасности

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 83539 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 97618 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 99979 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 112508 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 102042 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 105297 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 112237 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117168 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122974 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134605 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Трамп предложил Сенату кандидата на пост главы управления ядерной безопасности

Трамп предложил Сенату кандидата на пост главы управления ядерной безопасности

Киев  •  УНН

 • 7929 просмотра

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Президент США Дональд Трамп внес во вторник в Сенат кандидатуру Лизы Гордон-Хэгерти на пост руководителя Национального управления ядерной безопасности при министерстве энергетики, которая также занимает должность заместителя председателя этого ведомства. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома, передает УНН.

На данный момент она возглавляет компанию Tier Tech International, которая предоставляет консалтинговые услуги в сфере безопасности. Гордон-Хэгерти также пять лет проработала в аппарате Совета национальной безопасности при администрации США.

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Кроме того, на утверждение Сената была направлена ​​кандидатура Андрее Томпсон - она ​​должна занять пост заместителя госсекретаря США по контролю над вооружениями. На данный момент она работает в отделе политического планирования Госдепартамента.

В Белом доме также решили окончательно утвердить Сюзан Торнтон помощником госсекретаря по делам Восточной Азии и Тихого океана. Сейчас она занимается ту же сферу, но в статусе исполняющего обязанности.

Напомним, Белый Дом обнародовал обновленную Стратегию национальной безопасности США , обозначающий глобальные угрозы, крупнейшими из которых признан РФ и Китай.

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