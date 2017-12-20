Трамп запропонував Сенату кандидата на пост глави управління ядерної безпеки
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Президент США Дональд Трамп вніс у вівторок в Сенат кандидатуру Лізи Гордон-Хегерті на пост керівника Національного управління ядерної безпеки при міністерстві енергетики, яка також займає посаду заступника голови цього відомства. Про це повідомила прес-служба Білого дому, передає УНН.
На даний момент вона очолює компанію Tier Tech International, яка надає консалтингові послуги в сфері безпеки. Гордон-Хегерті також п'ять років пропрацювала в апараті Ради національної безпеки при адміністрації США.
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Крім того, на твердження Сенату була спрямована кандидатура Андрії Томпсон - вона повинна зайняти пост заступника держсекретаря США з контролю за озброєннями. На даний момент вона працює у відділі політичного планування Держдепартаменту.
У Білому домі також вирішили остаточно затвердити Сюзан Торнтон помічником держсекретаря у справах Східної Азії і Тихого океану. Зараз вона займається ту ж саму сферу, але в статусі виконуючого обов'язки.
Нагадаємо, Білий Дім оприлюднив оновлену Стратегію національної безпеки США, що позначає глобальні загрози, найбільшими з яких визнано РФ та Китай.