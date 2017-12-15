Трамп предложил продать российские "дачи" в США
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. Президент США Дональд Трамп интересуется продажей двух российских дипломатических зданий в США, передает УНН со ссылкой на статью The Washington post.
Сообщают, что предложение прозвучало после вступления Трампа на пост президента. Он предложил эту идею по завершении специального брифинга Федерального бюро расследований (ФБР), организованного для Трампа в Белом доме.
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Источники не сообщили, когда именно прошло это мероприятие, однако подчеркнули, что оно произошло на фоне продолжающегося расследования о вмешательстве России в американские выборы в 2016 году.
"Россия использовала те имения в штатах Мэриленд и Нью-Йорк как отступление для своих шпионов и дипломатов, а также - по словам чиновников ЦРУ и ФБР - как платформы для шпионажа", - говорится в сообщении.
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Отмечают, что эти здания были конфискованы у российских властей и возвращены в собственность штатов.
Источники также заявили, что ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров поднимал вопрос о конфискации этих объектов практически на каждой встрече со своими американскими коллегами, обвиняя Соединенные Штаты в "похищении наших дач".