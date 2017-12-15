Трамп предложил продать российские "дачи" в США

Сообщают, что предложение прозвучало после вступления Трампа на пост президента. Он предложил эту идею по завершении специального брифинга Федерального бюро расследований (ФБР), организованного для Трампа в Белом доме.

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Источники не сообщили, когда именно прошло это мероприятие, однако подчеркнули, что оно произошло на фоне продолжающегося расследования о вмешательстве России в американские выборы в 2016 году.

"Россия использовала те имения в штатах Мэриленд и Нью-Йорк как отступление для своих шпионов и дипломатов, а также - по словам чиновников ЦРУ и ФБР - как платформы для шпионажа", - говорится в сообщении.

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Отмечают, что эти здания были конфискованы у российских властей и возвращены в собственность штатов.

Источники также заявили, что ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров поднимал вопрос о конфискации этих объектов практически на каждой встрече со своими американскими коллегами, обвиняя Соединенные Штаты в "похищении наших дач".