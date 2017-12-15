Трамп запропонував продати російські "дачі" в США
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Президент США Дональд Трамп цікавиться продажем двох російських дипломатичних будівель у США, передає УНН з посиланням на статтю The Washington post.
Повідомляють, що, пропозиція прозвучала після вступу Трампа на посаду президента. Він запропонував цю ідею по завершенні спеціального брифінгу Федерального бюро розслідувань (ФБР), організованого для Трампа в Білому домі.
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Джерела видання не розповіли, коли саме пройшов цей захід, проте підкреслили, що він відбувся на тлі продовження розслідування про втручання Росії в американські вибори в 2016 році.
"Росія використовувала ті маєтки в штатах Меріленд і Нью-Йорк як відступ для своїх шпигунів і дипломатів, а також - за словами чиновників ЦРУ та ФБР - як платформи для шпигунства," - йдеться в повідомленні.
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Зазначають, що ці будівлі було конфісковано у російської влади і повернуто у власність штатів.
Джерела видання також заявили, що раніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров піднімав питання про конфіскацію цих об'єктів практично на кожній зустрічі зі своїми американськими колегами, звинувачуючи Сполучені Штати у "викраденні наших дач".