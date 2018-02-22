Трамп предложил вооружить учителей
Киев • УНН
КИЕВ. 22 февраля. УНН. Президент США Дональд Трамп заявил, что вооруженные учителя могут предотвратить школьную стрельбу, такую как трагедия во Флориде на прошлой неделе, когда бывший ученик расстрелял 17 человек, передает УНН со ссылкой на ВВС Украина.
Д.Трамп поддержал предложение, которое ранее высказывали в Национальной стрелковой ассоциации США - позволить учителям и другим работникам школ носить оружие.
"Если бы у вас был учитель, который знал бы, как обращаться с огнестрельным оружием, возможно, что он мог бы достаточно быстро остановить нападение", - сказал президент США.
Он добавил, что предложение касается только людей, которые "хорошо умеют обращаться с огнестрельным оружием".
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При этом Д.Трамп поддержал предложение усилить систему проверок желающих приобрести оружие.
"Мы будем проводить очень строгие проверки, особенно в отношении психического здоровья (тех, кто захочет приобрести оружие - ред.)", - сказал президент США школьникам, которые пережили нападение во Флориде.
Напомним, в результате стрельбы в школе на юге Флориды погибли 17 человек.