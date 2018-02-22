Трамп запропонував озброїти вчителів
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. Президент США Дональд Трамп заявив, що озброєні вчителі можуть запобігти шкільним стрілянинам, таким як трагедія у Флориді минулого тижня, коли колишній учень розстріляв 17 людей, передає УНН з посиланням на ВВС Україна.
Д.Трамп підтримав пропозицію, яку раніше висловлювали в Національній стрілецькій асоціації США - дозволити вчителям та іншим працівникам шкіл носити зброю.
"Якби у вас був учитель, який знав би, як поводитися з вогнепальною зброєю, можливо, що він міг би досить швидко зупинити напад", - сказав президент США.
Він додав, що пропозиція стосується лише людей, які "добре вміє поводитися з вогнепальною зброєю".
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Білий дім не проти посилення контролю за продажем зброї
При цьому Д.Трамп підтримав пропозицію посилити систему перевірок охочих придбати зброю.
"Ми будемо проводити дуже суворі перевірки, особливо щодо психічного здоров'я (тих, хто захоче придбати зброю - ред.)", - сказав президент США школярам, які пережили напад у Флориді.
Нагадаємо, внаслідок стрілянини у школі на півдні Флориди загинули 17 осіб.