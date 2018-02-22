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Трамп запропонував озброїти вчителів

Трамп запропонував озброїти вчителів

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 лютого. УНН. Президент США Дональд Трамп заявив, що озброєні вчителі можуть запобігти шкільним стрілянинам, таким як трагедія у Флориді минулого тижня, коли колишній учень розстріляв 17 людей, передає УНН з посиланням на ВВС Україна.

Д.Трамп підтримав пропозицію, яку раніше висловлювали в Національній стрілецькій асоціації США - дозволити вчителям та іншим працівникам шкіл носити зброю.

"Якби у вас був учитель, який знав би, як поводитися з вогнепальною зброєю, можливо, що він міг би досить швидко зупинити напад", - сказав президент США.

Він додав, що пропозиція стосується лише людей, які "добре вміє поводитися з вогнепальною зброєю".

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При цьому Д.Трамп підтримав пропозицію посилити систему перевірок охочих придбати зброю.

"Ми будемо проводити дуже суворі перевірки, особливо щодо психічного здоров'я (тих, хто захоче придбати зброю - ред.)", - сказав президент США школярам, ​​які пережили напад у Флориді.

Нагадаємо, внаслідок стрілянини у школі на півдні Флориди загинули 17 осіб.

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