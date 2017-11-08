Трамп призвал все страны объединиться для блокады КНДР

"Я надеюсь, что я говорю не только от имени наших стран (США и Южной Кореи - ред.), а от имени всех цивилизованных стран, когда я сообщаю Северу: не недооцениваете нас. Не испытывайте нас", - сказал Трамп.

Он отметил, что не позволит угрожать разрушением американским городам.

Отметим, что перед речью президента США Дональда Трампа в южнокорейском парламенте из зала вывели протестующего.

Напомним, президент США Дональд Трамп планировал нанести необъявленный визит в демилитаризованную зону (ДМЗ) на границе Южной Кореи и КНДР, но не смог это сделать за погодных условий.