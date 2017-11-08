Трамп закликав всі країни об'єднатися для блокади КНДР
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Президент США Дональд Трамп під час промови в парламенті Південної Кореї закликав всі країни об'єднатися для блокади КНДР, повідомляє УНН з посиланням на CNN.
"Я сподіваюся, що я говорю не тільки від імені наших країн (США і Південної Кореї -ред.), а від імені всіх цивілізованих країн, коли я повідомляю Півночі: чи не недооцінюєте нас. Не випробовуйте нас", - сказав Трамп.
Він зазначив, що не дозволить загрожувати руйнуванням американських міст.
Зазначимо, що перед промовою президента США Дональда Трампа в південнокорейському парламенті із залу вивели протестуючого.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп планував нанести неоголошений візит в демілітаризовану зону (ДМЗ) на кордоні Південної Кореї і КНДР, але не зміг це зробити через погодні умови.