Трамп призвал выслать из США "опасных преступников-иммигрантов"
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. Президент США Дональд Трамп написал в своем микроблоге в Twitter, что решение Верховного суда Соединённых Штатов об отмене закона о депортации иммигрантов, осужденных за тяжкие преступления, должно быть пересмотрено, передает УНН.
17 апреля Верховный суд США отменил закон об обязательной депортации из страны иностранцев, которых осудили за совершение тяжких преступлений — в суде его назвали “неконституционно расплывчатым”. Глава Соединенных Штатов отреагировал на это решение несколькими твитами.
“Сегодняшнее решение суда означает, что конгресс должен закрыть лазейки, которые не позволяют выслать опасных преступников-иммигрантов, включая осужденных за тяжкие преступления. Это кризис общественной безопасности, который может быть решен только конгрессом. Плата представителей и сенат должны как можно скорее принять законодательное решение, чтобы убрать склонных к жестокости преступников-иммигрантов из нашего общества. Сохраним Америку безопасной!”, — написал американский лидер.
Напомним, Президент США Дональд Трамп поручил прекратить использование практики “поймал и отпустил” по нелегалов, находящихся на территории страны.