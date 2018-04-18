Трамп призвал выслать из США "опасных преступников-иммигрантов"

17 апреля Верховный суд США отменил закон об обязательной депортации из страны иностранцев, которых осудили за совершение тяжких преступлений — в суде его назвали “неконституционно расплывчатым”. Глава Соединенных Штатов отреагировал на это решение несколькими твитами.

“Сегодняшнее решение суда означает, что конгресс должен закрыть лазейки, которые не позволяют выслать опасных преступников-иммигрантов, включая осужденных за тяжкие преступления. Это кризис общественной безопасности, который может быть решен только конгрессом. Плата представителей и сенат должны как можно скорее принять законодательное решение, чтобы убрать склонных к жестокости преступников-иммигрантов из нашего общества. Сохраним Америку безопасной!”, — написал американский лидер.

Напомним, Президент США Дональд Трамп поручил прекратить использование практики “поймал и отпустил” по нелегалов, находящихся на территории страны.