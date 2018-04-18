Трамп закликав вислати із США "небезпечних злочинців-іммігрантів"
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Президент США Дональд Трамп написав у своєму мікроблозі в Twitter, що рішення верховного суду Сполучених Штатів про скасування закону про депортацію іммігрантів, засуджених за тяжкі злочини, має бути переглянуто, передає УНН.
17 квітня верховний суд США скасував закон про обов’язкову депортацію з країни іноземців, яких засудили за скоєння тяжких злочинів — у суді його назвали “неконституційно розпливчастим”. Глава Сполучених Штатів відреагував на це рішення кількома твітами.
“Сьогоднішнє рішення суду означає, що конгрес повинен закрити лазівки, які не дозволяють вислати небезпечних злочинців-іммігрантів, включаючи засуджених за тяжкі злочини. Це криза суспільної безпеки, який може бути вирішене тільки конгресом. Плата представників і сенат повинні якомога швидше прийняти законодавче рішення, щоб прибрати схильних до жорстокості злочинців-іммігрантів з нашого суспільства. Збережемо Америку безпечною!”, — написав американський лідер.
Нагадаємо, Президент США Дональд Трамп доручив припинити використання практики “зловив і відпустив” щодо нелегалів, які перебувають на території країни.