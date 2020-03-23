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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 103345 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 105973 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 107941 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 106682 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 101490 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Трамп задействует нацгвардию в трех штатах для борьбы с COVID-19

Трамп задействует нацгвардию в трех штатах для борьбы с COVID-19

Киев  •  УНН

 • 13498 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. Президент США Дональд Трамп задействует подразделения нацгвардии для борьбы с коронавирусом в трех штатах - Нью-Йорк, Калифорния, Вашингтон. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.

"Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что федеральное правительство активизировало подразделения национальной гвардии США для трех штатов, наиболее пострадавших от нового коронавируса - Нью-Йорка, Калифорнии и штата Вашингтон", - говорится в сообщении.

По его словам, нацгвардия будет помогать в борьбе с COVID-19.

"Я говорил с тремя губернаторами и они очень довольны таким решением", - отметил Трамп.

Напомним, штаты Огайо и Луизиана присоединились к другим штатам, которые ввели строгие ограничения для замедления распространения коронавируса. Между тем количество инфицированных COVID-19 в США превысило 30 тысяч.

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