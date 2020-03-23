Трамп задействует нацгвардию в трех штатах для борьбы с COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Президент США Дональд Трамп задействует подразделения нацгвардии для борьбы с коронавирусом в трех штатах - Нью-Йорк, Калифорния, Вашингтон. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.
"Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что федеральное правительство активизировало подразделения национальной гвардии США для трех штатов, наиболее пострадавших от нового коронавируса - Нью-Йорка, Калифорнии и штата Вашингтон", - говорится в сообщении.
По его словам, нацгвардия будет помогать в борьбе с COVID-19.
"Я говорил с тремя губернаторами и они очень довольны таким решением", - отметил Трамп.
Напомним, штаты Огайо и Луизиана присоединились к другим штатам, которые ввели строгие ограничения для замедления распространения коронавируса. Между тем количество инфицированных COVID-19 в США превысило 30 тысяч.