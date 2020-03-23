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Трамп задіює нацгвардію у трьох штатах для боротьби з COVID-19

Трамп задіює нацгвардію у трьох штатах для боротьби з COVID-19

Київ • УНН

 • 13507 перегляди

КИЇВ. 23 березня. УНН. Президент США Дональд Трамп задіює підрозділи нацгвардії для боротьби з коронавірусом у трьох штатах – Нью-Йорк, Каліфорнія, Вашингтон. Про це повідомляє УНН із посиланням на CNN.

"Президент США Дональд Трамп у неділю заявив, що федеральний уряд активізував підрозділи національної гвардії США для трьох штатів, які найбільш постраждалих від нового коронавірусу - Нью-Йорка, Каліфорнії та штату Вашингтон", - йдеться у повідомленні.

За його словами, нацгвардія допомагатиме у боротьбі з COVID-19.

"Я говорив з трьома губернаторами і вони дуже задоволені таким рішенням", - наголосив Трамп.

Нагадаємо, штати Огайо та Луїзіана приєдналися до інших штатів, котрі запровадили суворі обмеження задля сповільнення поширення коронавірусу. Тим часом кількість інфікованих COVID-19 у США перевищила 30 тисяч.

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