Трамп за день набрал около 25 млн долларов пожертвований на переизбрание президентом США

“Дональд Трамп собрал на свое переизбрание рекордные 24,8 млн долларов менее чем за 24 часа. Уровню энтузиазма в отношении президента нет равных и подобных ему”, — написала председатель НКРП.

Напомним, Трамп, выступая во вторник перед сторонниками в Орландо, объявил о официальное начало кампании с целью его переизбрания на предстоящих в 2020 году выборах. Говоря о своих политических оппонентов, глава государства подчеркнул: “Если вы хотите покончить с этой коррумпированной системой раз и навсегда, то приходите 3 ноября (3 ноября 2020 состоятся президентские выборы в США) и голосуйте, голосуйте, голосуйте”.

Пятьдесят девятой выборы президента США пройдет 3 ноября 2020. Первое собрание партийных активистов в ходе предстоящей президентской кампании пройдут в штате Айова в начале февраля 2020 года. Съезд Демократической партии, на котором будет выдвинут кандидат в президенты, пройдет с 13 по 16 июля 2020 в Милуоки (штат Висконсин). Республиканцы проведут свой съезд с 24 по 27 августа 2020 в городе Шарлотт (штат Северная Каролина).