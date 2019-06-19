Трамп за день набрав близько 25 млн доларів пожертвувань на переобрання президентом США
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Дональд Трамп менш ніж за добу зібрав більше 24 млн доларів на своє переобрання президентом США на виборах 2020 року. Про це повідомила в середу в своєму Twitter голова Національного комітету Республіканської партії США (НКРП - центральний орган партії) Ронна Ромні Макденіел, передає УНН.
"Дональд Трамп зібрав на своє переобрання рекордні 24,8 млн доларів менше ніж за 24 години. Рівню ентузіазму щодо президента немає рівних й подібних йому", - написала голова НКРП.
Нагадаємо, Трамп, виступаючи у вівторок перед прихильниками в Орландо, оголосив про офіційний початок кампанії з метою його переобрання на майбутніх в 2020 році виборах. Говорячи про своїх політичних опонентів, глава держави підкреслив: "Якщо ви хочете покінчити з цією корумпованою системою раз і назавжди, то приходьте 3 листопада (3 листопада 2020 року відбудуться президентські вибори в США) і голосуйте, голосуйте, голосуйте".
59-е вибори президента США пройде 3 листопада 2020 року. Перші збори партійних активістів в ході майбутньої президентської кампанії відбудуться в штаті Айова на початку лютого 2020 року. З'їзд Демократичної партії, на якому буде висунутий кандидат в президенти, відбудеться з 13 по 16 липня 2020 року в Мілуокі (штат Вісконсін). Республіканці проведуть свій з'їзд з 24 по 27 серпня 2020 року в місті Шарлотт (штат Північна Кароліна).