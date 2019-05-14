Трамп: я пока не принял решение о пошлинах в отношении Китая
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. Президент США Дональд Трамп заявил, что пока не принял решение о введении дополнительных 25% пошлин на китайскую продукцию на сумму в 325 млрд долларов в год, передает УНН.
“Я пока не принял решение. Мы можем ввести дополнительно 25% тарифы на сумму 325 млрд долларов. Эта гигантская сумма денег, которую получит наша страна”, — сказал он в понедельник, отвечая на вопросы журналистов в ходе переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Белом доме.
“У нас была сделка с Китаем, она была согласована на 95%. Но потом глава Минфина США Стивен Мнучин и представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер отправились в Китай, где им заявили, что согласованное ранее их больше не устраивает. Это неприемлемо”, — заявил американский лидер.
Как сообщал УНН, Соединенные Штаты в торговых отношениях с Китаем находятся на той ступени, на которой хотят находиться после того, как вашингтонская администрация в пятницу повысила пошлины на китайскую продукцию. Соответствующее сообщение американский лидер Дональд Трамп разместил в воскресенье в Twitter.