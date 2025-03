Трамп: ми знаходимося там, де потрібно у торгових відносинах з Китаєм

“Ми знаходимося саме там, де хочемо бути з Китаєм. Пам’ятайте, що вони порушили домовленості з нами і спробували переглянути умови (обговорюваної торгової угоди). Ми будемо брати з Китаю десятки мільярдів доларів в митах. Експортери (китайської) продукції можуть самі виробляти її в США (в ідеалі) або імпортувати її з країн, які не обкладаються митом”, — написав президент.

За його словами, Вашингтон направить отримані від введених мит кошти на розвиток сільського господарства. Частину отриманої при цьому продукції “роздадуть голодуючим в різних країнах по всьому світу”, підсумував глава держави.

....We will then spend (match or better) the money that China may no longer be spending with our Great Patriot Farmers (Agriculture), which is a small percentage of total Tariffs received, and distribute the food to starving people in nations around the world! GREAT! #MAGA

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 травня 2019 р.

Нагадуємо, влада Китаю не повинна зволікати і чекати нових виборів президента США, Пекіну слід укласти торговельну угоду з Вашингтоном якомога швидше. Відповідне повідомлення розмістив в суботу в Twitter президент США Дональд Трамп