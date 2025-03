“Мы находимся именно там, где хотим быть с Китаем. Помните, что они нарушили договоренности с нами и попытались пересмотреть условия (обсуждаемой торговой сделки). Мы будем брать с Китая десятки миллиардов долларов в пошлинах. Экспортеры (китайской) продукции могут сами производить ее в США (в идеале) или импортировать ее из стран, которые не облагаются пошлинами”, — написал президент.

По его словам, Вашингтон направит полученные от введенных пошлин средства на развитие сельского хозяйства. Часть полученной при этом продукции “раздадут голодающим в разных странах по всему миру”, заключил глава государства.

....We will then spend (match or better) the money that China may no longer be spending with our Great Patriot Farmers (Agriculture), which is a small percentage of total Tariffs received, and distribute the food to starving people in nations around the world! GREAT! #MAGA

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 травня 2019 р.

Напоминаем, власти Китая не должны тянуть и ждать новых выборов президента США, Пекину следует заключить торговое соглашение с Вашингтоном как можно быстрее. Соответствующее сообщение разместил в субботу в Twitter президент США Дональд Трамп