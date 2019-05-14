Трамп: я поки що не прийняв рішення щодо мит відносно Китаю
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. Президент США Дональд Трамп заявив, що поки не прийняв рішення про введення додаткових 25% мит на китайську продукцію на суму в 325 млрд доларів на рік, передає УНН.
“Я поки не прийняв рішення. Ми можемо ввести додатково 25% тарифи на суму 325 млрд доларів. Це гігантська сума грошей, яку отримає наша країна”, — сказав він в понеділок, відповідаючи на питання журналістів в ході переговорів з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном в Білому домі.
“У нас була угода з Китаєм, вона була узгоджена на 95%. Але потім глава Мінфіну США Стівен Мнучін і представник США на торгових переговорах Роберт Лайтхайзер вирушили в Китай, де їм заявили, що узгоджене раніше їх більше не влаштовує. Це неприйнятно”, — заявив американський лідер.
Як повідомляв УНН, Сполучені Штати в торгових відносинах з Китаєм знаходяться на тій сходинці, на якій хочуть перебувати після того, як вашингтонська адміністрація в п’ятницю підвищила мита на китайську продукцію. Відповідне повідомлення американський лідер Дональд Трамп розмістив у неділю в Twitter.