Трамп: я поки що не прийняв рішення щодо мит відносно Китаю

“Я поки не прийняв рішення. Ми можемо ввести додатково 25% тарифи на суму 325 млрд доларів. Це гігантська сума грошей, яку отримає наша країна”, — сказав він в понеділок, відповідаючи на питання журналістів в ході переговорів з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном в Білому домі.

“У нас була угода з Китаєм, вона була узгоджена на 95%. Але потім глава Мінфіну США Стівен Мнучін і представник США на торгових переговорах Роберт Лайтхайзер вирушили в Китай, де їм заявили, що узгоджене раніше їх більше не влаштовує. Це неприйнятно”, — заявив американський лідер.

Як повідомляв УНН, Сполучені Штати в торгових відносинах з Китаєм знаходяться на тій сходинці, на якій хочуть перебувати після того, як вашингтонська адміністрація в п’ятницю підвищила мита на китайську продукцію. Відповідне повідомлення американський лідер Дональд Трамп розмістив у неділю в Twitter.