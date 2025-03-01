Трамп: «Я не хочу ничего затягивать, я хочу немедленного мира»
Киев • УНН
Трамп заявил, что хочет немедленного мира и обвинил Зеленского в желании продолжать войну. Для возобновления переговоров с США Зеленский должен заявить о готовности к миру.
Президент США Дональд Трамп заявил, что он не хочет затягивать войну и хочет немедленного мира, а также обвинил Президента Украины Владимира Зеленского в том, что якобы он хочет продолжать войну, передает УНН.
Я не хочу ничего затягивать. Я хочу немедленного мира. Президент Путин хочет его заключить, и он хочет его заключить, и он хочет его прекратить. И вы видели то, что я видел сегодня,
Он заявил, что Зеленский хочет продолжать воевать, "но мы этого не сделаем. Не за эту страну".
Напомним
Президент США Дональд Трамп заявил, что для возобновления переговоров с США Президент Украины Владимир Зеленский должен сказать, что хочет заключить мир.