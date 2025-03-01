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Трамп: "Я не хочу нічого затягувати, я хочу негайного миру"

Київ • УНН

 • 35748 перегляди

Трамп заявив, що хоче негайного миру і звинуватив Зеленського у бажанні продовжувати війну. Для відновлення переговорів зі США Зеленський має заявити про готовність до миру.

Трамп: "Я не хочу нічого затягувати, я хочу негайного миру"

Президент США Дональд Трамп заявив, що він не хоче затягувати війну та хоче негайного миру, а також звинуватив Президента України Володимира Зеленського в тому, що нібито він хоче продовжувати війну, передає УНН.

Я не хочу нічого затягувати. Я хочу негайного миру. Президент путін хоче його укласти, і він хоче його укласти, і він хоче його припинити. І ви бачили те, що я бачив сьогодні,

- сказав Трамп.

Він заявив, що Зеленський хоче продовжувати воювати, "але ми цього не зробимо. Не за цю країну".

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп заявив, що для відновлення переговорів зі США Президент України Володимир Зеленський має сказати, що хоче укласти мир.

Павло Башинський

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