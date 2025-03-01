Трамп: "Я не хочу нічого затягувати, я хочу негайного миру"

Президент США Дональд Трамп заявив, що він не хоче затягувати війну та хоче негайного миру, а також звинуватив Президента України Володимира Зеленського в тому, що нібито він хоче продовжувати війну, передає УНН.

Я не хочу нічого затягувати. Я хочу негайного миру. Президент путін хоче його укласти, і він хоче його укласти, і він хоче його припинити. І ви бачили те, що я бачив сьогодні,