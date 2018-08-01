Трамп считает, что Иран в ближайшее время захочет начать переговоры с США

“Я надеюсь, что с Ираном все получится хорошо, у них сейчас много сложностей. И у меня есть ощущение, что они очень скоро будут с нами говорить. Может, и нет, но и это тоже будет нормально”, — сказал он.

В понедельник Трамп заявил о готовности провести встречу с президентом Ирана Хасаном Роухани без предварительных условий. Позднее госсекретарь Майкл Помпео отметил, что одобрит идею Трампа в том случае, если Тегеран все же выполнит ряд предварительных условий. Однако во вторник руководитель пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт пояснила, что шеф американской дипломатии поддерживает предложение главы государства. Вместе с тем официальный представитель внешнеполитического ведомства указала, что пока не намечено никаких двусторонних встреч и телефонных переговоров.