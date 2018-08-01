Трамп вважає, що Іран найближчим часом захоче почати переговори з США
Київ • УНН
КИЇВ. 1 серпня. УНН. Президент США Дональд Трамп вважає, що Тегеран в доступному для огляду майбутньому захоче приступити до переговорів з Вашингтоном, проте заявив, що його влаштує і сценарій, при якому Іран відмовиться від контактів. Свою думку з цього приводу він виклав у вівторок, виступаючи перед прихильниками в місті Тампа (штат Флорида), повідомляє УНН.
“Я сподіваюся, що з Іраном все вийде добре, у них зараз багато складнощів. І у мене є відчуття, що вони дуже скоро будуть з нами говорити. Може, і ні, але і це теж буде нормально”, — сказав він.
У понеділок Трамп заявив про готовність провести зустріч з президентом Ірану Хасаном Роухані без попередніх умов. Пізніше держсекретар Майкл Помпео зазначив, що схвалить ідею Трампа в тому випадку, якщо Тегеран все ж виконає ряд попередніх умов. Однак у вівторок керівник прес-служби Держдепартаменту Хезер Науерт пояснила, що шеф американської дипломатії підтримує пропозицію глави держави. Разом з тим офіційний представник зовнішньополітичного відомства зазначила, що поки не намічено ніяких двосторонніх зустрічей і телефонних переговорів.