Трамп внес залог в 175 миллионов долларов по делу о мошенничестве

Бывший президент США Дональд Трамп внес залог в размере 175 миллионов долларов по делу о мошенничестве. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Трамп обеспечил залог через страховую компанию Knight Specialty. Залог понадобился, чтобы суд рассмотрел жалобу политика на то, что его признали виновным.

В середине февраля суд признал бывшего президента виновным в мошенничестве при оценке активов компании Trump Organization и обязал выплатить 355 миллионов долларов. С учетом набежавших процентов сумма штрафа может составить 454 миллиона.

Как считает прокуратура, компания Trump Organization предоставляла неверные сведения о стоимости активов, чтобы получить более благоприятные условия по кредитам и страховке.

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