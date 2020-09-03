Трамп выступил с речью в честь 75-й годовщины окончания Второй мировой войны
Киев • УНН
КИЕВ. 3 сентября. УНН. Американский президент Дональд Трамп в среду отметил вклад США в победу во Второй мировой войне, не упомянув при этом союзников, передает УНН.
“Для меня честь быть в Северной Каролине в присутствии настоящих американских героев, когда мы отмечаем 75-ю годовщину американской победы во Второй мировой войне... 2 сентября 1945 года великий генерал Дуглас Макартур на борту линкора ВМС США „Миссури“ принял безоговорочную капитуляцию Японии. День победы над Японией знаменует собой окончание самого смертоносного конфликта в истории человечества и окончательный триумф американской свободы”, — сказал американский лидер, выступая в городе Уилмингтон (штат Северная Каролина).
Трансляцию мероприятия вели американские телеканалы.
“Это был великий день, это был великий триумф великой страны”, — добавил Трамп.
В Уилмингтон Трамп прибыл, чтобы официально присвоить этому населенному пункту статус “Первого американского города наследия Второй мировой войны”.
“Жители этого города и этого штата... внесли необычайный вклад в усилия, (направленные на победу в) войне... Почти 2 млн американских солдат проходили боевую подготовку в Северной Каролине — больше, чем в любом другом штате... Более 360 тыс. военнослужащих из вашего штата принимали участие во Второй мировой войне... Сегодня моя администрация официально признает исключительный вклад города в победу во Второй мировой”, — заявил президент США.