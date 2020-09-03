Трамп виступив з промовою на честь 75-ї річниці завершення Другої світової війни

“Для мене честь бути в Північній Кароліні в присутності справжніх американських героїв, коли ми відзначаємо 75-ту річницю американської перемоги у Другій світовій війні... 2 вересня 1945 року великий генерал Дуглас Макартур на борту лінкора ВМС США „Міссурі“ прийняв беззастережну капітуляцію Японії. День перемоги над Японією знаменує собою закінчення найсмертоноснішого конфлікту в історії людства і остаточний тріумф американської свободи”, — сказав американський лідер, виступаючи в місті Вілмінгтон (штат Північна Кароліна).

Трансляцію заходу вели американські телеканали.

“Це був великий день, це був великий тріумф великої країни”, — додав Трамп.

У Вілмінгтон Трамп прибув, щоб офіційно присвоїти цьому населеному пункту статус “Першого американського міста спадщини Другої світової війни”.

“Жителі цього міста і цього штату... внесли надзвичайний внесок в зусилля, (спрямовані на перемогу в) війні... Майже 2 млн американських солдатів проходили бойову підготовку в Північній Кароліні — більше, ніж в будь-якому іншому штаті... Більше 360 тис. військовослужбовців з вашого штату брали участь у Другій світовій війні... Сьогодні моя адміністрація офіційно визнає винятковий внесок міста в перемогу у Другій світовій”, — заявив президент США.