Трамп высылает 60 россиян и закрывает российское консульство в Сиэтле

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Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 34421 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 59318 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 97561 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 107239 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 115491 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 121174 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 132443 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 146739 просмотра

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
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Трамп высылает 60 россиян и закрывает российское консульство в Сиэтле

Трамп высылает 60 россиян и закрывает российское консульство в Сиэтле

Киев  •  УНН

 • 14989 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. Президент США Дональд Трамп в понедельник распорядился выслать 60 россиян из Соединенных Штатов и закрыл российское консульство в Сиэтле из-за отравления экс-двойного агента Сергея Скрипаля в начале этого месяца в Великобритании, сказали высокопоставленные должностные лица США, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Распоряжение касается в том числе 12 российских офицеров разведки из миссии России в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке.

В документе, как отмечает издание, отражены опасения, что деятельность российской разведки становится все более агрессивной, заявили высокопоставленные должностные лица из администрации США на условиях анонимности.

Напомним, ряд стран ЕС объявили о высылке российских дипломатов.

Также напомним, Украина высылает 13 российских дипломатов.

Британская газета The Times ранее со ссылкой на неназванный источник сообщила, что на такой шаг могут пойти Франция, Германия, Польша, Ирландия, Нидерланды, Болгария, Чехия, Дания, Эстония, Латвия, Литва и ряд других европейских государств.

Бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию 4 марта нашли без сознания в британском городе Солсбери.

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