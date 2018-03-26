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Трамп висилає 60 росіян і закриває російське консульство в Сіетлі

Трамп висилає 60 росіян і закриває російське консульство в Сіетлі

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 березня. УНН. Президент США Дональд Трамп в понеділок розпорядився вислати 60 росіян зі Сполучених Штатів і закрив російське консульство в Сіетлі через отруєння екс-подвійного агента Сергія Скрипаля на початку цього місяця у Великій Британії, сказали високопосадовці США, передає УНН з посиланням на Reuters.

Розпорядження стосується в тому числі 12 російських офіцерів розвідки з місії Росії в штаб-квартирі Організації Об'єднаних Націй у Нью-Йорку.

У документі, як зазначає видання, відображені побоювання, що діяльність російської розвідки стає все більш агресивною, заявили високопосадовці з адміністрації США на умовах анонімності.

Нагадаємо, низка країн ЄС оголосила про висилку російських дипломатів.

Також нагадаємо, Україна висилає 13 російських дипломатів.

Британська газета The Times раніше з посиланням на неназване джерело повідомила, що на такий крок можуть піти Франція, Німеччина, Польща, Ірландія, Нідерланди, Болгарія, Чехія, Данія, Естонія, Латвія, Литва і низка інших європейських держав.

Колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його доньку Юлію 4 березня знайшли без свідомості в британському місті Солсбері.

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