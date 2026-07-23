Трамп выдвинул новое условие по подписанному ядерному соглашению с Саудовской Аравией
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп заявил, что ядерное соглашение с Саудовской Аравией зависит от её присоединения к соглашениям Авраама. Соглашение о гражданской ядерной программе было подписано накануне.
Президент США Дональд Трамп поставил новое условие для ядерной сделки с Саудовской Аравией через день после ее официального одобрения, заявив, что страна теперь должна присоединиться к соглашениям Авраама, передает УНН со ссылкой на CNN.
Детали
В четверг Трамп написал в посте в социальных сетях, что подписанное соглашение "будет одобрено", но добавил, что оно "полностью зависит от присоединения Саудовской Аравии к весьма уважаемым и успешным соглашениям Авраама".
В среду министр энергетики Крис Райт и его саудовский коллега подписали соглашение, которое предоставляет Саудовской Аравии гражданскую ядерную программу. В своем посте Трамп подчеркнул, что "обогащения" ядерного материала "не будет".
Саудовская Аравия ранее сопротивлялась попыткам присоединиться к соглашениям Авраама, попыткам, начатым во время первого срока Трампа и расширенным во время его второго срока, чтобы установить дипломатические связи между Израилем и его соседями на Ближнем Востоке.
Издание отмечает, что неясно, какое влияние окажет обращение Трампа в социальных сетях на подписанное соглашение.
США и Саудовская Аравия заключили ядерное соглашение с возможностью обогащения урана23.07.26, 03:21 • 4606 просмотров