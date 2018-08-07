Трамп: все, кто ведет дела с Ираном, не будет вести дела с США

"Иранские санкции официально вступили в силу. Это самые сильные санкции из когда-либо введенных, а в ноябре они усилятся до следующего уровня. Всякий, кто ведет дела с Ираном, не будет вести дела с Соединенными Штатами. Я требую мира во всем мире", - написал Трамп.

Напомним, президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о восстановлении санкций против Ирана, которые были отменены после подписания в января 2016 года Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Тегерана. Восстановление санкций пройдет в два этапа.

Евросоюз сегодня ввел в действие европейский блокирующий регламент, который объявляет недействительными на своей территории экстерриториальные санкции США в отношении Ирана, запрещает европейским компаниям их выполнять, а также запрещает выполнение любых решений иностранных судов, принятых на основании этих санкций.