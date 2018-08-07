Трамп: усі, хто веде справи з Іраном, не можуть вести справи з США
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. Президент США Дональд Трамп застеріг інші держави і іноземні компанії від підтримки економічних зв'язків з Іраном. Про це він повідомив в своєму Twitter, передає УНН.
"Іранські санкції офіційно вступили в силу. Це найсильніші санкції з коли-небудь введених, а в листопаді вони посиляться до наступного рівня. Всякий, хто веде справи з Іраном, не вестиме справи з Сполученими Штатами. Я вимагаю миру в усьому світі", - написав Трамп.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп підписав виконавчий указ про відновлення санкцій проти Ірану, які були скасовані після підписання в січні 2016 року Спільного всеосяжного плану дій щодо ядерної програми Тегерана. Відновлення санкцій пройде в два етапи.
Євросоюз сьогодні ввів в дію європейський блокуючий регламент, який оголошує недійсними на своїй території екстериторіальні санкції США щодо Ірану, забороняє європейським компаніям їх виконувати, а також забороняє виконання будь-яких рішень іноземних судів, прийнятих на підставі цих санкцій.