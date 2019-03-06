Трамп давил на подчиненных для выдачи дочери доступа в Белом доме

Усилия президента для выдачи его дочери и ее мужу, Джареду Кушнеру, разрешений по безопасности возмутил чиновников Западного крыла.

В то время как Трамп имеет юридические полномочия предоставлять разрешения, большинство случаев оставлены на усмотрение службы безопасности персонала Белого дома, определяющей, следует ли предоставить его сотруднику после того, как ФБР проведет проверку данных.

Но после того, как кадровое управление выразило обеспокоенность, Трамп подтолкнул Келли и Макгали принять решение относительно разрешений его дочери и зятю, чтобы не выглядело так, будто он действует в интересах своей семьи, сообщили источники. После того, как оба отказались, Трамп сам предоставил им разрешения по безопасности.

При этом стало известно после того, как газета New York Times сообщила, что Трамп в мае 2018 года приказал тогдашнему руководителю аппарата Белого дома предоставить его зятю и советнику Джареду Кушнеру допуск к совершенно секретной информации.