Трамп тиснув на підлеглих для надання дочці доступу у Білому домі
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. Президент США Дональд Трамп тиснув на свого тодішнього керівника апарату Джона Келлі і юриста Білого дому Дона Макгалі, щоб його дочці і раднику Іванці Трамп дали доступ високого рівня у Білому домі проти їхных рекомендацій. Про це з посиланням на джерела повідомляє CNN, передає УНН.
Зусилля президента задля видачі його дочці і її чоловікові, Джареду Кушнеру, дозволів з безпеки обурив чиновників Західного крила.
У той час як Трамп має юридичні повноваження надавати дозволи, більшість випадків залишено на розсуд служби безпеки персоналу Білого дому, яка визначає, чи слід надати його співробітнику після того, як ФБР проведе перевірку даних.
Але після того, як кадрове управління висловило стурбованість, Трамп підштовхнув Келлі і Макгалі ухвалити рішення щодо дозволів його дочці і зятю, щоб не виглядало так, ніби він діє на користь своєї сім'ї, повідомили джерела. Після того, як обидва відмовилися, Трамп сам надав їм дозволи з безпеки.
При це стало відомо після того, як газета New York Times повідомила, що Трамп у травні 2018 року наказав тодішньому керівнику апарату Білого дому надати його зятю і раднику Джареду Кушнеру допуск до цілком таємної інформації.