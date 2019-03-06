Трамп тиснув на підлеглих для надання дочці доступу у Білому домі

КИЇВ. 6 березня. УНН. Президент США Дональд Трамп тиснув на свого тодішнього керівника апарату Джона Келлі і юриста Білого дому Дона Макгалі, щоб його дочці і раднику Іванці Трамп дали доступ високого рівня у Білому домі проти їхных рекомендацій. Про це з посиланням на джерела повідомляє CNN, передає УНН.