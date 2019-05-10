Трамп: США и Китай продолжат торговые переговоры, несмотря на введение пошлин
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая УНН. Президент Дональд Трамп заявил, что США и Китай намерены продолжить торговые переговоры, несмотря на введение американской стороной тарифов на китайские товары. Об этом он сообщил в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.
“Наши отношения с председателем КНР Си Цзиньпином остаются хорошими, переговоры продолжатся в будущем. Тем временем Соединенные Штаты ввели пошлины на товары из Китая, которые могут быть сняты или не сняты в зависимости от того, как пойдут переговоры в будущем”, — написал американский лидер .
“Последние два дня США и Китай проводили откровенные переговоры по двусторонней торговой сделки”, — подчеркнул он.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Bloomberg: Китай может столкнуться с крупнейшим в истории дефолтом в 2019 году
Ранее глава Минфина США Стивен Мнучин назвал торговые переговоры с китайской делегацией “конструктивными”. Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ также заявил, что переговоры с США прошли “достаточно хорошо”, сообщило агентство Bloomberg.
Напомним, 5 мая Трамп сообщил, что с 10 мая американские пошлины по китайской продукции будут повышены, поскольку торгово-экономические переговоры с КНР “продвигаются очень медленно”. 7 мая представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер заявил, что Пекин отходит от договоренностей, достигнутых ранее на консультациях по торговым вопросам, и подтвердил, что 10 мая увеличены пошлины вступят в силу.
В свою очередь, 8 мая, президент США Дональд Трамп заявил, что Китай “сорвал сделку” на торговых переговорах с Вашингтоном.