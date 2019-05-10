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Трамп: США і Китай продовжать торгові переговори, незважаючи на введення мит

Трамп: США і Китай продовжать торгові переговори, незважаючи на введення мит

Київ • УНН

 • 9519 перегляди

КИЇВ. 10 травня УНН. Президент Дональд Трамп заявив, що США і Китай мають намір продовжити торгові переговори, незважаючи на введення американською стороною тарифів на китайські товари. Про це він повідомив у своєму мікроблозі в Twitter, передає УНН.

"Наші відносини з головою КНР Сі Цзіньпіном залишаються хорошими, переговори продовжаться в майбутньому. Тим часом Сполучені Штати ввели мита на товари з Китаю, які можуть бути зняті або не зняті в залежності від того, як підуть переговори в майбутньому", - написав американський лідер.

"Останні два дні США і Китай проводили відверті переговори щодо двосторонньої торговельної угоди", - підкреслив він.

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Раніше глава Мінфіну США Стівен Мнучін назвав торгові переговори з китайською делегацією "конструктивними". Віце-прем'єр Держради КНР Лю Хе також заявив, що переговори з США пройшли "досить добре", повідомило агентство Bloomberg.

Нагадаємо, 5 травня Трамп повідомив, що з 10 травня американські мита щодо китайської продукції будуть підвищені, оскільки торгово-економічні переговори з КНР "просуваються дуже повільно". 7 травня представник США на торгових переговорах Роберт Лайтхайзер заявив, що Пекін відходить від домовленостей, досягнутих раніше на консультаціях з торговельних питань, і підтвердив, що 10 травня збільшені мита набудуть чинності.

У свою чергу, 8  травня, президент США Дональд Трамп заявив, що Китай "зірвав угоду" на торгових переговорах з Вашингтоном.

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