Трамп опроверг сообщения о желании добавить свой барельеф к мемориалу на горе Рашмор
Киев • УНН
КИЕВ. 10 августа. УНН. Президент США Дональд Трамп в воскресенье назвал "вымышленными новостями" информацию, которая появилась ранее в американских СМИ, о том, что он якобы хотел добавить свой профиль к барельефу четырех президентов страны на горе Рашмор в штате Южная Дакота, передает УНН со ссылкой на Twitter Трампа.
“Это вымышленные новости провальной (газеты) The New York Times и (телеканала) CNN, у которых плохие рейтинги”, — написал Трамп.
Он добавил, что никогда не предлагал разместить свой барельеф на мемориале. При этом он добавил, что “это звучит как хорошая идея”, учитывая “все то, чего удалось достичь за первые 3,5 года” его президентства.
В субботу газета The New York Times сообщила, что Трамп во время частной беседы в Белом доме поделился с губернатором Южной Дакоты Кристи Ноем идеей добавить свой барельеф на склон горы, где высечены скульптурные портреты Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Теодора Рузвельта и Авраама Линкольна. Согласно публикации, в 2019 году один из помощников в Белом доме интересовался у администрации губернатора, какие формальности нужно выполнить, чтобы высечь еще один барельеф. Ноем, когда принимала хозяина Белого дома в начале прошлого месяца, преподнесла ему муляж горы Рашмор высотой 1,2 м с барельефами пяти президентов, включая Трампа.
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Гора Рашмор является своеобразным символом патриотизма для американцев, традиционный салют у этого мемориала открывает праздничные мероприятия по всей стране, приуроченные ко Дню независимости США 4 июля.