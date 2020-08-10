Трамп опроверг сообщения о желании добавить свой барельеф к мемориалу на горе Рашмор

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 84406 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 102156 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 127085 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 107550 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 127587 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101312 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102126 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104059 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101962 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101509 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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Трамп опроверг сообщения о желании добавить свой барельеф к мемориалу на горе Рашмор

Трамп опроверг сообщения о желании добавить свой барельеф к мемориалу на горе Рашмор

Киев  •  УНН

 • 18468 просмотра

КИЕВ. 10 августа. УНН. Президент США Дональд Трамп в воскресенье назвал "вымышленными новостями" информацию, которая появилась ранее в американских СМИ, о том, что он якобы хотел добавить свой профиль к барельефу четырех президентов страны на горе Рашмор в штате Южная Дакота, передает УНН со ссылкой на Twitter Трампа.

“Это вымышленные новости провальной (газеты) The New York Times и (телеканала) CNN, у которых плохие рейтинги”, — написал Трамп.

Он добавил, что никогда не предлагал разместить свой барельеф на мемориале. При этом он добавил, что “это звучит как хорошая идея”, учитывая “все то, чего удалось достичь за первые 3,5 года” его президентства.

В субботу газета The New York Times сообщила, что Трамп во время частной беседы в Белом доме поделился с губернатором Южной Дакоты Кристи Ноем идеей добавить свой барельеф на склон горы, где высечены скульптурные портреты Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Теодора Рузвельта и Авраама Линкольна. Согласно публикации, в 2019 году один из помощников в Белом доме интересовался у администрации губернатора, какие формальности нужно выполнить, чтобы высечь еще один барельеф. Ноем, когда принимала хозяина Белого дома в начале прошлого месяца, преподнесла ему муляж горы Рашмор высотой 1,2 м с барельефами пяти президентов, включая Трампа.

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Гора Рашмор является своеобразным символом патриотизма для американцев, традиционный салют у этого мемориала открывает праздничные мероприятия по всей стране, приуроченные ко Дню независимости США 4 июля.

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