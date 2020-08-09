Politico: Трамп посварився з ключовим спонсором республіканців

Інцидент стався минулого тижня. Адельсон подзвонив президенту, щоб обговорити заходи адміністрації щодо стимулювання економіки в умовах пандемії, однак американський лідер змінив тему розмови, запитавши Адельсона, чому той не робить більше для його передвиборної кампанії. Одне з джерел газети зазначило, що Трамп, ймовірно, не знав, як Адельсон, який пожертвував за роки десятки мільйонів доларів на зусилля, спрямовані на підтримку Трампа, вже йому допоміг.

Після дзвінка представники Республіканської партії були стурбовані тим, що глава Білого дому напередодні виборів міг налаштувати проти себе одного зі своїх головних спонсорів. Однак особи, близькі до Адельсона, відзначили, що поки не зрозуміло, чи може цей інцидент привести до того, що бізнесмен передумає фінансувати передвиборчу кампанію Трампа.

Чергові вибори президента США заплановані на 3 листопада. Кандидатом від демократів на них, як очікується, буде колишній віце-президент Джозеф Байден, від республіканців — Трамп.