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Politico: Трамп посварився з ключовим спонсором республіканців

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 серпня. УНН. Президент США Дональд Трамп посварився з найбільшим спонсором Республіканської партії 87-річним мультимільярдером Шелдоном Адельсоном напередодні запланованих на листопад президентських виборів. Як повідомила в суботу газета Politico, американський лідер дорікнув бізнесмену в тому, що він витрачає занадто мало коштів на його підтримку, інформує УНН.

Інцидент стався минулого тижня. Адельсон подзвонив президенту, щоб обговорити заходи адміністрації щодо стимулювання економіки в умовах пандемії, однак американський лідер змінив тему розмови, запитавши Адельсона, чому той не робить більше для його передвиборної кампанії. Одне з джерел газети зазначило, що Трамп, ймовірно, не знав, як Адельсон, який пожертвував за роки десятки мільйонів доларів на зусилля, спрямовані на підтримку Трампа, вже йому допоміг.

Після дзвінка представники Республіканської партії були стурбовані тим, що глава Білого дому напередодні виборів міг налаштувати проти себе одного зі своїх головних спонсорів. Однак особи, близькі до Адельсона, відзначили, що поки не зрозуміло, чи може цей інцидент привести до того, що бізнесмен передумає фінансувати передвиборчу кампанію Трампа.

Чергові вибори президента США заплановані на 3 листопада. Кандидатом від демократів на них, як очікується, буде колишній віце-президент Джозеф Байден, від республіканців — Трамп.

Напередодні директор Національного контррозвідувального безпекового центру США Білл Еваніна представив заяву щодо загроз прийдешнім президентським виборам, які мають відбутися восени у Сполучених Штатах.

Поміж іншого, він назвав спробою Росії вплинути на вибори записи телефонних розмов нібито тодішнього президента України Петра Порошенка та Джо Байдена.

Пізніше президент України Володимир Зеленський відкинув заяви щодо втручання України у вибори США.

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