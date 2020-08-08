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Зеленський відкинув заяви щодо втручання України у вибори США

Зеленський відкинув заяви щодо втручання України у вибори США

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 серпня. УНН. Президент Володимир Зеленський запевнив, що Україна не дозволить собі втручатись у президентські вибори в Сполучених Штатах і не завдасть шкоди партнерським відносинам зі США. Про це президент написав у своєму Telegram каналі, передає УНН.

“Буду відвертим. На превеликий жаль, періодично в публічному просторі з’являються „сенсаційні дані“ про буцімто якусь участь України у виборчих подіях в інших країнах. Так от! Як Президент України ще раз хочу підкреслити і свою особисту принципову позицію, і фундаментальну позицію нашої держави в цілому. Ніколи й за жодних обставин неприйнятно здійснювати будь-яке втручання в суверенні вибори іншої країни. Ще раз запевняю наших партнерів, що Україна не дозволяла й не дозволить собі в майбутньому втрутитися у вибори і тим самим завдати шкоди нашим довірчим і щирим партнерським відносинам зі США”, — написав Зеленський.

“Водночас Україна своєю чергою абсолютно впевнена в тому, що і з боку наших партнерів є не менш шанобливе ставлення до нашого суверенного права на внутрішні справи і внутрішній вибір своїх пріоритетів. Тільки на таких засадах і можна вибудувати міцні стратегічні партнерські відносини", — додав президент.

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“Крім того, окремо дозволю собі наголосити на тому, що запобігання втягуванню нашої країни у внутрішню політику Сполучених Штатів — це питання нашої національної безпеки. Тому вважаю, що громадянам України слід, м’яко кажучи, утримуватися від будь-якої діяльності, пов’язаної з президентськими виборами у США, та не дозволяти собі спробувати вирішити на цьому будь-які свої особисті політичні чи бізнесові проблеми. Репутація України вартує набагато більше, ніж репутація будь-кого з наших політиків. Тож давайте не розмінювати Україну на ситуативні зиски...”, — резюмував Глава держави у повідомленні.

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Напередодні директор Національного контррозвідувального безпекового центру США Білл Еваніна представив заяву щодо загроз прийдешнім президентським виборам, які мають відбутися восени у Сполучених Штатах.

Поміж іншого, він назвав спробою Росії вплинути на вибори записи телефонних розмов нібито тодішнього президента України Петра Порошенка та Джо Байдена.

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