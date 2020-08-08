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Трамп заявив, що його переобрання це "останнє, чого хоче Росія"

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 серпня. УНН. Президент США Дональд Трамп вважає, що Росія, Китай і Іран не бажають його перемоги на майбутніх в США виборах глави держави у листопаді. З цим твердженням він виступив в п’ятницю на прес-конференції в Бедмінстері (штат Нью-Джерсі). Його виступ транслювався на сайті Білого дому, передає УНН.

“Думаю, останній, кого Росія хотіла б бачити на посаді (президента США) — це Дональд Трамп. Ніхто не виявляв більшої жорсткості по відношенню до Росії, ніж я”, — сказав Трамп. За його версією, такого ж підходу дотримуються Китай і Іран. “Останнє, чого хочуть Росія, Китай і Іран, це перемога Дональда Трампа”, — додав американський лідер. “Ми будемо стежити за всіма ними”, — підкреслив він.

Таким чином Трамп прокоментував затвердження директора Національного центру контррозвідки і безпеки США Вільяма Еваніна про те, що РФ намагається “очорнити” найбільш ймовірного суперника Трампа на виборах — колишнього віце-президента США Джозефа Байдена. На репліку журналіста про те, що його заяви розходяться з версіями розвідки, Трамп відповів: “Мені все одно, хто що говорить”. Коментуючи твердження розвідки щодо можливого іноземного втручання у вибори, президент США додав: “Ми будемо стежити за цим дуже уважно”.

“Найбільший ризик для нас — це голосування поштою”, — підкреслив Трамп. За його версією, при такому методі голосування “іншій державі” набагато простіше “підробити бюлетені”. Трамп зазначив, що це можуть зробити країни, “про які цього не подумаєш”.

Брифінг Дональда Трампа, 7 серпня 2020 року:

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