Трамп заявил, что его переизбрание это "последнее, чего хочет Россия"

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 84443 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 102162 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 127095 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 107555 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 127595 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101315 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102127 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104059 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101962 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101509 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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Трамп заявил, что его переизбрание это "последнее, чего хочет Россия"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 8 августа. УНН. Президент США Дональд Трамп полагает, что Россия, Китай и Иран не желают его победы на предстоящих в США в ноябре выборах главы государства. С этим утверждением он выступил в пятницу на пресс-конференции в Бедминстере (штат Нью-Джерси). Его выступление транслировалось на сайте Белого дома, передает УНН.

“Думаю, последний, кого Россия хотела бы видеть на посту (президента США) — это Дональд Трамп. Никто не проявлял большей жесткости по отношению к России, чем я”, — сказал Трамп. По его версии, такого же подхода придерживаются Китай и Иран. “Последнее, чего хотят Россия, Китай и Иран, это победа Дональда Трампа”, — добавил американский лидер. “Мы будем следить за всеми ними”, — подчеркнул он.

Таким образом Трамп прокомментировал утверждения директора Национального центра контрразведки и безопасности США Уильяма Эванина о том, что РФ пытается “очернить” наиболее вероятного соперника Трампа на выборах — бывшего вице-президента США Джозефа Байдена. На реплику журналиста о том, что его заявления расходятся с версиями разведки, Трамп ответил: “Мне все равно, кто что говорит”. Комментируя утверждения разведки относительно возможного иностранного вмешательства в выборы, президент США добавил: “Мы будем следить за этим очень внимательно”.

“Самый большой риск для нас — это голосование по почте”, — подчеркнул Трамп. По его версии, при таком методе голосования “другому государству” гораздо проще “подделать бюллетени”. Трамп отметил, что это могут сделать страны, “о которых этого не подумаешь”.

Брифинг Дональда Трампа, 7 августа 2020 года:

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