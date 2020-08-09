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4 марта, 15:53 • 79371 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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4 марта, 14:27 • 101359 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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4 марта, 13:25 • 106890 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 126815 просмотра

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4 марта, 10:59 • 101083 просмотра

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4 марта, 09:55 • 101918 просмотра

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4 марта, 08:59 • 103907 просмотра

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Politico: Трамп поссорился с ключевым спонсором республиканцев

Politico: Трамп поссорился с ключевым спонсором республиканцев

Киев  •  УНН

 • 14856 просмотра

КИЕВ. 9 августа. УНН. Президент США Дональд Трамп поссорился с наибольшим спонсором Республиканской партии 87-летним мультимиллиардером Шелдоном Адельсоном накануне запланированных на ноябрь президентских выборов. Как сообщила в субботу газета Politico, американский лидер упрекнул бизнесмена в том, что он тратит слишком мало средств на его поддержку, передает УНН.

Инцидент произошел на прошлой неделе. Адельсон позвонил президенту, чтобы обсудить меры администрации по стимулированию экономики в условиях пандемии, однако американский лидер изменил тему разговора, спросив Адельсона, почему тот не делает больше для его предвыборной кампании. Один из источников газеты отметил, что Трамп, вероятно, не знал, как Адельсон, который пожертвовал за годы десятки миллионов долларов на усилия, направленные на поддержку Трампа, уже ему помог.

После звонка представители Республиканской партии были обеспокоены тем, что глава Белого дома накануне выборов мог настроить против себя одного из своих главных спонсоров. Однако лица, близкие к Адельсону, отметили, что пока не ясно, может ли этот инцидент привести к тому, что бизнесмен передумает финансировать предвыборную кампанию Трампа.

Очередные выборы президента США запланированы на 3 ноября. Кандидатом от демократов на них, как ожидается, будет бывший вице-президент Джозеф Байден, от республиканцев — Трамп.

Накануне директор Национального контрразведывательной безопасности центра США Билл Еванина представил заявление об угрозах грядущим президентским выборам, которые должны состояться осенью в Соединенных Штатах.

Среди прочего, он назвал попыткой России повлиять на выборы записи телефонных разговоров якобы тогдашнего президента Украины Петра Порошенко и Джо Байдена.

Позже президент Украины Владимир Зеленский отверг заявления о вмешательстве Украины в выборы США.

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