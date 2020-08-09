Politico: Трамп поссорился с ключевым спонсором республиканцев

Инцидент произошел на прошлой неделе. Адельсон позвонил президенту, чтобы обсудить меры администрации по стимулированию экономики в условиях пандемии, однако американский лидер изменил тему разговора, спросив Адельсона, почему тот не делает больше для его предвыборной кампании. Один из источников газеты отметил, что Трамп, вероятно, не знал, как Адельсон, который пожертвовал за годы десятки миллионов долларов на усилия, направленные на поддержку Трампа, уже ему помог.
После звонка представители Республиканской партии были обеспокоены тем, что глава Белого дома накануне выборов мог настроить против себя одного из своих главных спонсоров. Однако лица, близкие к Адельсону, отметили, что пока не ясно, может ли этот инцидент привести к тому, что бизнесмен передумает финансировать предвыборную кампанию Трампа.
Очередные выборы президента США запланированы на 3 ноября. Кандидатом от демократов на них, как ожидается, будет бывший вице-президент Джозеф Байден, от республиканцев — Трамп.
Накануне директор Национального контрразведывательной безопасности центра США Билл Еванина представил заявление об угрозах грядущим президентским выборам, которые должны состояться осенью в Соединенных Штатах.
Среди прочего, он назвал попыткой России повлиять на выборы записи телефонных разговоров якобы тогдашнего президента Украины Петра Порошенко и Джо Байдена.
Позже президент Украины Владимир Зеленский отверг заявления о вмешательстве Украины в выборы США.