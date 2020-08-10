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Трамп спростував повідомлення про бажання додати свій барельєф до меморіалу на горі Рашмор

Трамп спростував повідомлення про бажання додати свій барельєф до меморіалу на горі Рашмор

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 серпня. УНН. Президент США Дональд Трамп в неділю назвав “вигаданими новинами” інформацію, яка з’явилась раніше в американських ЗМІ, про те, що він нібито хотів додати свій профіль до барельєфу чотирьох президентів країни на горі Рашмор в штаті Південна Дакота, передає УНН із посиланням на Twitter Трампа.

“Це вигадані новини провальної (газети) The New York Times і (телеканалу) CNN, у яких погані рейтинги”, — написав Трамп.

Він додав, що ніколи не пропонував розмістити свій барельєф на меморіалі. При цьому він додав, що “це звучить як хороша ідея”, з огляду на “все те, чого вдалося досягти за перші 3,5 року” його президентства.

В суботу газета The New York Times повідомила, що Трамп під час приватної бесіди в Білому домі поділився з губернатором Південної Дакоти Крісті Ноем ідеєю додати свій барельєф на схил гори, де викарбувані скульптурні портрети Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Теодора Рузвельта і Авраама Лінкольна. Відповідно до публікації, у 2019 році один з помічників в Білому домі цікавився в адміністрації губернатора, які формальності потрібно виконати, щоб висікти ще один барельєф. Ноем, коли приймала господаря Білого дому на початку минулого місяця, піднесла йому муляж гори Рашмор висотою 1,2 м з барельєфами п’яти президентів, включаючи Трампа.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Politico: Трамп посварився з ключовим спонсором республіканців

Гора Рашмор є своєрідним символом патріотизму для американців, традиційний салют у цього меморіалу відкриває святкові заходи по всій країні, приурочені до Дня незалежності США 4 липня.

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