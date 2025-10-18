Трамп сократил тюремный срок экс-конгрессмену Сантосу, осужденному за мошенничество
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп смягчил приговор бывшему конгрессмену-республиканцу Джорджу Сантосу, приговоренному к более чем 7 годам тюремного заключения за мошенничество. Трамп заявил, что Сантос подвергался жестокому обращению в одиночной камере и всегда голосовал за республиканцев.
Президент США Трамп сократил тюремный срок бывшему конгрессмену-республиканцу Джорджу Сантосу, которого весной этого года приговорили к более чем 7 годам лишения свободы за мошенничество.
Передает УНН со ссылкой на Plattform Truth.
Детали
Президент США Дональд Трамп объявил, что смягчил приговор бывшему конгрессмену-республиканцу Джорджу Сантосу, осужденному в апреле к более чем семи годам лишения свободы.
На своей странице в Truth Social Трамп заявил, что Сантос долгое время проводил в одиночной камере и "очевидно, подвергался ужасному жестокому обращению".
Джордж Сантос был в некоторой степени "бунтарем", но в нашей стране много бунтарей, которым не нужно отбывать семь лет заключения. .. По крайней мере, Сантос имел мужество, убеждения и ум, чтобы всегда голосовать за республиканцев
Президент США, как указано, "подписал помилование, которое немедленно освободит Джорджа Сантоса из тюрьмы".
Справка
Избранный в 2022 году в округ Нью-Йорка, Сантос быстро стал одной из самых противоречивых фигур в американской политике. Политик неоднократно появлялся в теме разоблачений относительно ложных заявлений. Речь шла о высшем образовании, карьере, семье и религии. Также известно, что Сантос сфабриковал диплом элитного университета и успешную карьеру в волейбольной команде в колледже. Экс-конгрессмен также ложно утверждал, что работал в инвестиционном банке Goldman Sachs и банковском конгломерате Citigroup.