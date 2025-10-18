Трамп скоротив тюремний термін екс-конгресмену Сантосу, засудженому за шахрайство
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп пом'якшив вирок колишньому конгресмену-республіканцю Джорджу Сантосу, засудженому до понад 7 років ув'язнення за шахрайство. Трамп заявив, що Сантос зазнавав жорстокого поводження в одиночній камері та завжди голосував за республіканців.
Президент США Трамп зменшив тюремний термін колишньому конгресмену-республіканцю Джорджу Сантосу, якого навесні цього засудили до понад 7 років позбавлення волі за шахрайство.
Передає УНН із посиланням на Plattform Truth.
Деталі
Президент США Дональд Трамп оголосив, що пом'якшив вирок колишньому конгресмену-республіканцю Джорджу Сантосу, засудженому у квітні до понад семи років позбавлення волі.
На своїй сторінці у Truth Social, Трамп заявив, що Сантос тривалий час проводив в одиночній камері та "очевидно, зазнавав жахливого жорстокого поводження".
Джордж Сантос був певною мірою "бунтівником", але в нашій країні є багато бунтівників, яким не потрібно відбувати сім років ув'язнення. .. Принаймні, Сантос мав мужність, переконання та розум, щоб завжди голосувати за республіканців
Президент США, як вказано, "підписав помилування, яке негайно звільнить Джорджа Сантоса з в'язниці".
Довідка
Обраний у 2022 році до округу Нью-Йорка, Сантос швидко став однією з найсуперечливіших фігур в американській політиці. Політик неодноразово з'являлися у темі викриття щодо неправдивих заяв. Ішлося про вищу освіту, кар'єру, сім'ю та релігію. Також відомо, що Сантос сфабрикував диплом елітного університету та успішну кар'єру у волейбольній команді в коледжі. Екс-конгресмен також неправдиво стверджував, що працював в інвестиційному банку Goldman Sachs та банківському конгломераті Citigroup.