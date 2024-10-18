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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Трамп считает Зеленского виновным в войне россии против Украины

Трамп считает Зеленского виновным в войне россии против Украины

Киев  •  УНН

17 октября 2024, 21:33  •  1726 просмотра

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Дональд Трамп заявил, что Зеленский виноват в начале войны россии против Украины. Бывший президент США также обвинил Байдена в провоцировании конфликта и утверждает, что при его президентстве войны бы не было.

Бывший президент США и кандидат на второй срок председательства в Белом доме Дональд Трамп возложил вину за войну россии против Украины на президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает Politico, пишет УНН.

Он никогда не должен был позволить этой войне начаться. Война проиграна

- сказал Трамп в опубликованном в четверг подкасте с консервативным комментатором Патриком Бет-Дэвидом, имея в виду Зеленского.

Бывший президент США добавил, что президент Джо Байден "спровоцировал эту войну", и в очередной раз повторил, что война "никогда бы не произошла, если бы я был президентом".

Издание отмечает, что Трамп демонстрирует все более дружеские отношения с Путиным, несмотря на продолжающуюся войну в Украине. Во время дебатов с вице-президентом Камалой Харрис в прошлом месяце он утверждал, что война должна закончиться, но ушел от ответа на вопрос, считает ли он, что Украина должна победить.

Напомним

Дональд Трамп заявил, что "очень хорошо ладит" с путиным и считает, что вторжение в Украину не произошло бы при его правлении. Он обещает завершить войну в Украине, если станет президентом.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Войнаполитика
kamala-kharrisКамала Харрис
belii-domБелый дом
donald-trampДональд Трамп
dzho-baidenДжо Байден
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина